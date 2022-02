Controlli su pesca, sequestrata una tonnellata di vongole

VENEZIA - I Carabinieri di Chioggia (Venezia), durante dei controlli sulla pesca dei molluschi e norme Covid, ha sanzionato tre persone, a Porto Tolle (Rovigo), presso il porto peschereccio di Scardovari, tutti comandanti e proprietari di rispettive imbarcazioni da pesca.



Il primo, oltre ad essere sprovvisto di Green pass è stato trovato in possesso di 400 chili di vongole di mare; quantitativo eccedente la quota giornaliera pro capite di pesca.

Il secondo, è stato trovato in possesso di 500 chili di vongole di mare già caricate sul suo furgone, sprovviste del documento di registrazione, e sbarcate prima dell'orario consentito Infine il terzo è stato sanzionato perché teneva 100 chili di vongole di mare suddivise in sacchi, a diretto contatto del ponte di coperta dell'imbarcazione, esposte a potenziale rischio di contaminazione sanitaria.



Complessivamente è stata sequestrata una tonnellata di vongola di mare, per un valore di circa 6mila euro che è stata rigettata in mare per il ripristino del ciclo vitale. Sono state elevate sanzioni amministrative per 10mila euro.