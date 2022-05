Controlli su mascherine, sequestrati 6mila pezzi illegali

PADOVA - Nell'ambito del Protocollo d'Intesa siglato tra il Comune di Padova - Comando Polizia Locale - e l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli è stata effettuata un'operazione congiunta presso il Centro Ingrosso Cina finalizzata alla tutela del consumatore e alla sicurezza prodotti.

Nel corso dei controlli è stato sottoposto a sequestro un lotto di oltre 6.000 mascherine FFP2 classificate come dispositivi di protezione individuale (DPI) il cui risultato di analisi ha fatto emergere la non conformità del prodotto con parametri oltre i limiti consentiti per quanto riguarda l'inspirazione e l'espirazione.

Si è proceduto altresì al sequestro di un altro lotto di mascherine contraffatte poiché la raffigurazione di una nota serie televisiva di cartoni animati non risulta autorizzata dal proprietario/distributore del marchio. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito all'autorità giudiziaria per violazione del codice al consumo in materia di sicurezza prodotti e del codice penale in materia di contraffazione.