Controlli in serie: 11 chili di droga scoperti a Vicenza

PADOVA/VICENZA - La lotta contro il traffico di stupefacenti in Veneto ha registrato importanti successi negli ultimi giorni, con operazioni significative sia a Padova che a Vicenza.

A Padova, la Squadra Mobile della Questura ha arrestato un uomo trovato in possesso di un chilogrammo di cocaina e ketamina, pari a oltre 1.200 dosi miste, del valore di 70.000 euro sul mercato dello spaccio. L'uomo, attualmente in prova e con un programma di disintossicazione in corso, è stato fermato nei pressi del casello autostradale di Padova Sud mentre si trovava al volante di un furgone. Una pattuglia lo aveva notato litigare con una donna che viaggiava con lui e, insospettita, ha proceduto al controllo del mezzo. Nel retro, nascosta tra vari oggetti, è stata rinvenuta una confezione apparentemente contenente "proteine vegane", che si è rivelata una sostanza mista di cocaina e ketamina dopo l'analisi della Polizia Scientifica. L'uomo è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Padova, con il Giudice per le Indagini Preliminari che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Parallelamente, la Guardia di Finanza di Vicenza ha condotto maxi controlli nel territorio berico, che hanno portato al sequestro di oltre 11 chilogrammi di droga tra cocaina, hashish, marijuana, Mdma e crack negli ultimi due mesi. Le operazioni hanno visto impiegati 330 equipaggi e hanno incluso, oltre alla lotta contro il narcotraffico, interventi in materia di lavoro e commercio. Sono stati scoperti una trentina di operai in nero, con multe per 100.000 euro a carico di 17 imprenditori. Inoltre, nei mercatini del centro di Asiago, sono stati sequestrati decine di orologi con logo contraffatto di prestigiosi marchi come Rolex, Panerai, Audemars Piguet e Patek Philippe, e circa 200 pezzi di abbigliamento con marchi contraffatti di varie aziende di moda di lusso sono stati trovati nel bagagliaio di un'auto.