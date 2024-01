Controlli polizia a Padova in due ditte, segnalate quattro persone

La Polizia di Padova ha effettuato durante un controllo in due ditte attigue, una tessile gestita e una alimentare, gestie da cinesi contestando una serie di irregolarità segnalando quattro persone, due uomini e due donne, all'Autorità giudiziaria per una serie di irregolarità figurand l'ipotesi di reato relative alla sicurezza sul luogo del lavoro, igiene e lavoro degradante e in 'nero'.



All'interno dei locali controllati gli agenti hanno sorpreso alcuni lavoratori (uomini e donne) di nazionalità pakistana e cinese, fra cui pure un lavoratore in "nero". Il controllo è stato esteso anche ad un'area adibita a dormitorio, posta al piano superiore dell'edificio, ove è stato individuato fra gli altri un soggetto di nazionalità cinese privo del permesso di soggiorno e di altro documento che ne giustificasse la presenza nel territorio nazionale (per tale ragione denunciato alla Procura della Repubblica per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). Personale dello Spisal ha riscontrato diverse e gravi violazioni delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Personale del Servizio Igiene degli Alimenti e quello del Servizio Veterinaio ha constatato invece, con riferimento agli spazi destinati alla conservazione degli alimenti gravi infrazioni relative alla conservazione, tracciabilità ed etichettatura degli alimenti, nonché condizioni igienico strutturali pessime, procedendo al blocco cautelare sanitario di magazzino e di due celle frigorifere.