Controlli nel ristorante: undici lavoratori in 'nero' su venticinque

VERONA - Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Verona, nell'ambito dei controlli per prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso, ha individuato in un ristorante etnico di Villafranca di Verona 11 lavoratori "in nero" su 25 occupati, oltre a violazioni e inadempienze. I militari dell'Arma hanno elevato sanzioni per 60mila euro. Il titolare del ristorante è stato deferito per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'impiego di un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale. E' stata applicata una sospensione dell'attività imprenditoriale.