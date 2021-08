Controlli lungo le strade, cinque patenti ritirate

TRIESTE – Nella notte tra il 14 ed il 15 Agosto, nell’ambito dei controlli stradali anti alcol nei quali sono stati fermati 40 veicoli a campione, i militari dell’Arma dei Carabinieri di Duino-Aurisina e di Miramare hanno ritirato ben cinque patenti di guida ed emesse altrettante denunce per il reato di “Guida in stato di ebbrezza”.

I trasgressori tre triestini, un 17enne a bordo di uno scooter, un 50enne fermato ancor prima di raggiungere i locali della Baia di Sistiana ed infine un trentenne. Infine l’ultimo, un ventenne residente nel Comune di Duino-Aurisina, con tasso alcolemico pari a 1,72 g/l, ha cercato di non effettuare il test del palloncino dichiarando di essere asmatico e di non avere abbastanza forza polmonare per soffiare nello stesso; successivamente, ha dichiarato ai militari di non potersi sottoporre nemmeno alla prova del sangue in quanto la sua religione glielo impedisce. Ma il ragazzo si trovava alla guida con un tasso tre volte al consentito dalla legge.