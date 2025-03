Controlli durante la Festa della Donna: scoprono sette lavoratori in nero

PORDENONE - I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno effettuato una serie di controlli alle attività che, per le celebrazioni della “giornata internazionale della donna”, vedono sensibilmente incrementare il proprio fatturato, scoprendo, in 6 di esse, 7 lavoratori in nero.



Le ispezioni – eseguite dalle Fiamme Gialle della Tenenza di San Vito al Tagliamento nell’area tra Cordenons, Zoppola, Chions e Fiume Veneto – hanno permesso di identificare, in 6 esercizi commerciali (1 fioreria, 1 pasticceria, 1 bar, 2 pizzerie da asporto e 1 ristorante), ben 7 lavoratori “in nero”, tutti cittadini italiani, per i quali non risultava inviata la preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego. Per i sei imprenditori sanzionati è stata proposta, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività per l'impiego di personale “in nero” in misura superiore al 10% del totale di quello regolarmente assunto.



Le sanzioni contestate vanno da un minimo di 13.650 euro ad un massimo di 80.500 euro. Dall’inizio dell’anno sono 52 i lavoratori in nero e 4 quelli irregolari scoperti dalle Fiamme Gialle del Friuli Occidentale; 40 i datori di lavoro sanzionati e 20 le proposte di sospensione delle attività inoltrate all’Ispettorato del Lavoro.