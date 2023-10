Controlli della Polizia locale di Venezia nelle botteghe di Rialto

VENEZIA - Nella giornata di oggi la Polizia locale ha effettuato nuovi controlli sul decoro degli esercizi commerciali nella zona antistante il Ponte di Rialto. Proseguono senza sosta gli accertamenti sui mercati e sul commercio ambulante del Centro Storico.

Nell’ultima settimana, infatti, gli operatori del Nucleo Polizia delle Attività Produttive hanno eseguito controlli sulle numerose botteghe presenti nella zona antistante il Ponte di Rialto al fine di verificare il rispetto del Regolamento per il Decoro e la Riqualificazione delle Botteghe in Ruga degli Oresi. Sono state in totale 26 le attività sottoposte a verifica, di cui 12 quelle risultate irregolari.



L’attenzione degli agenti si è concentrata in particolare sulle modalità di esposizione della merce: agli esercenti sanzionati, infatti, è stata contestata la presenza massiccia di articoli in quantità tali da impedire la permeabilità visiva ed il passaggio tra il sottoportico e le botteghe stesse, diversamente da quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del preposto Regolamento comunale. Per tali violazioni si è reso quindi necessario emettere sanzioni amministrative pari a 500 euro ciascuno.



L’attività portata avanti rientra nella più ampia azione di verifica del decoro architettonico all’interno delle aree mercatali presenti in tutto il Centro Storico di Venezia. Tali controlli mirano, in particolare, a preservare il tessuto tradizionale delle botteghe storiche veneziane nel rispetto dei criteri adottati dalla Soprintendenza e dalla normativa regolamentare.