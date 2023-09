Controlli dei carabinieri sul commercio di avorio, 19 denunce

TRIESTE - Un totale di 19 persone denunciate e sequestri di oggettistica per un valore di 7mila euro: e' il bilancio di una serie di controlli svolti sul commercio di avorio dai carabinieri forestali in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Toscana. In particolare, a seguito di un controllo a un commerciante triestino specializzato in oggetti di antiquariato, terminato con il sequestro di due oggetti in avorio, si e' sviluppata un'attivita' di indagine al termine della quale sono state denunciate 15 persone, spesso ignare del reato commesso, in quanto risultati venditori o acquirenti di oggetti in avorio privi di certificazioni Cites che ne legalizzassero la vendita. L'indagine, diretta dalla Procura di Trieste, ha permesso di rintracciare gli oggetti venduti illegalmente e ha portato all'esecuzione di perquisizioni di venditori e acquirenti.

Ulteriori attivita' di controllo si sono focalizzate sul commercio, senza la prevista documentazione, di oggetti realizzati con zanne di elefante, effettuato da un commerciante fiorentino che ha portato al sequestro di due manufatti a Pordenone e il deferimento due persone coinvolte nella compravendita. Accertamenti si sono svolti anche online e si sono conclusi con la denuncia di due persone residenti nella provincia di Trieste e al sequestro di ulteriori oggetti in avorio commercializzati senza le necessarie certificazioni. Nell'abito dell'operazione sono state sequestrate monetiere in legno ebanizzato con intarsi in avorio, statuette, sculture, miniature dipinte, ventagli in avorio finemente incisi, porta oggetti, porta reliquie, bastone da passeggio, raffigurazioni sacre realizzate in avorio.