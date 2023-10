Controlli dei Carabinieri in città: 25enne scoperto con una spada giapponese

MESTRE - Controlli incessanti e a tappeto dei carabinieri nel 'Quartiere Piave' a Mestre, uno dei più 'caldi' della città più volte teatro di blitz delle forze dell'ordine per arginare i fenomeni dello spaccio di droga di altre forme di criminalità. I militari hanno agito con il consueto modello operativo di pattuglie a bordo di automezzi ad alta visibilità integrati da carabinieri a piedi per controllare tutte le vie di raccordo del quartiere. Oltre 20 uomini, in divisa e in borghese, si è focalizzato in particolare sul controllo di persone che gravitano tra via Piave - Via Felisati e via Monte Sabotino.

L'operazione condotta dai militari ha permesso di denunciare in stato di libertà quattro persone, di cui due extracomunitarie, tutte già note alle forze dell'ordine. In particolare un 24enne italiano è stato trovato con alcuni grammi di hashish pronti ad essere venduti, un altro 25enne italiano è stato invece trovato in possesso di una "katana" (spada giapponese) di 92 cm costruita artigianalmente. Inoltre, un romeno è stato denunciato per la violazione del Daspo Urbano che gli impediva l'accesso e permanenza nel "Quartiere Piave" ed infine un nigeriano è stato denunciato per inosservanza del foglio di via obbligatorio. L'attività di controllo inoltre ha permesso di segnalare amministrativamente per il consumo di stupefacente, con il sequestro di alcune dosi di hashish e marijuana, un nigeriano.