Controlli contro il lavoro nero, 15 denunce

VICENZA - Controlli a tappeto sono stati svolti dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Vicenza nel territorio berico. L'esito degli accertamenti ha portato ad individuare quattro lavoratori in nero impegnati in particolare in alcuni cantieri edili nei comuni di Lonigo, Caltrano e Valbrenta (Vicenza). Sono state deferite all'autorità giudiziaria nove persone tra imprenditori edili, delegati e professionisti, nonché sei lavoratori per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuali. Sono state anche erogate sanzioni per oltre 170 mila euro. (ANSA)