Controlli a B&B Venezia, 5 abusivi e altri 40 irregolari

VENEZIA - Cinque strutture ricettive totalmente abusive sono state scoperte nel corso dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale di Venezia sul territorio lagunare. I militari del primo Nucleo Operativo Metropolitano hanno in particolare individuato nel centro storico tre operatori totalmente abusivi, regolarmente pubblicizzati sui portali web ma inesistenti negli elenchi comunali e regionali. Una delle strutture era persino priva del certificato di agibilità edilizia. Altre 30 irregolarità sono state riscontrate, soprattutto per la mancata esposizione del "codice identificativo" dell'alloggio, con l'irrogazione di multe per oltre 36.000 euro. Le strutture irregolari si trovano principalmente nei sestieri di Cannaregio e Castello. Il secondo Nucleo Operativo Metropolitano ha condotto verifiche a Mestre, sempre in sinergia con la Polizia Locale, individuando due strutture completamente abusive e altre 10 irregolari, soprattutto a causa di ampliamenti abusivi della capacità; le multe ammontano a oltre 35.000 euro. Infine, altri controlli fiscali avviati nei mesi scorsi hanno permesso di ricostruire ricavi non dichiarati per oltre 500.000 euro di titolari di locazioni turistiche e affittacamere senza Partita Iva; in tre casi è scattata anche l'attribuzione d'ufficio tramite comunicazione all'Agenzia delle Entrate.