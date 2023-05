Controlli antidroga tra ferrovie e caselli autostradali: denunciati in dodici

VICENZA - Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, con il prezioso contributo del cane antidroga Ray, hanno intensificato la propria azione di contrasto ai traffici illeciti e allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Gli interventi eseguiti sul territorio hanno portato alla verbalizzazione di 12 soggetti trovati in possesso di diversi quantitativi di stupefacenti; di questi 10 sono stati segnalati al Prefetto (e fra questi 3 minorenni) per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e 2 sono stati denunciati. Sequestrati complessivamente circa 200 grammi tra hashish e marjuana, e sospesa una patente di guida.

L’attività di prevenzione e repressione ha interessato, prevalentemente, i luoghi di aggregazione, i centri cittadini, taluni caselli autostradali e stazioni ferroviarie, nonché le principali vie di comunicazione. In particolare, i servizi, come detto anche con l’unità cinofila in dotazione al Gruppo Vicenza, sono stati estesi anche nei centri cittadini di Bassano del Grappa, Schio, Vicenza e Thiene, presso le stazioni ferroviarie di Thiene e i caselli autostradali di Vicenza, Thiene e Schio.