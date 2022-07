Controlli antidroga al concerto rock: denunciati in trentuno

VERONA - Negli ultimi giorni i finanzieri del Gruppo di Villafranca di Verona, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno svolto specifica attività in alcune località della provincia che, in relazione a specifici eventi, hanno attratto un consistente numero di persone.

In particolare, in occasione del recente concerto “Rock the Castle”, svoltosi martedì scorso presso il castello scaligero di Villafranca e al quale hanno assistito migliaia di fan anche provenienti dall’estero, l’infallibile fiuto dei cani antidroga “Efrem” e “Denvy” è andato a segno nei confronti di ben 31 soggetti, tutti di nazionalità italiana e residenti in diverse provincie e con età compresa tra i 19 e i 45 anni, trovati in possesso di mode-sti quantitativi di hashish, marijuana ed ecstasy. I detentori dello stupefacente per uso personale sono stati segnalati alle Autorità Prefettizie competenti per la violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309 del 1990 e la droga sottoposta a sequestro.

Le Fiamme Gialle veronesi, nella stessa circostanza, hanno anche sequestrato oltre 300 capi di abbigliamento contraffatti (tra cui magliette, cappellini e sciarpe) pronti per essere venduti.

Lo spaccio di droga e la contraffazione sono solo alcune delle molteplici manifestazioni di illegalità che hanno dirette ricadute sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini, oltre che sull’integrità del sistema economico del nostro Paese.