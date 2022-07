Controlli antidroga al concerto rap, denunciati in 13 per possesso di stupefacenti

PORDENONE - Il controllo dei tanti spettatori accorsi al concerto rap tenutosi, sabato sera, al Parco San Valentino di Pordenone, ha permesso, ai Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone, di segnalare alla locale Prefettura 13 consumatori e sequestrare 38 spinelli confezionati e diverse dosi di hashish e marijuana.



Il dispositivo adottato dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone è stato validamente integrato da “Cafos” e “Caboto”, due unità cinofile antidroga provenienti dal Gruppo di Gorizia, grazie al cui fiuto sono stati selezionati, tra i tanti spettatori accorsi all’evento, decine di sospetti, 13 dei quali trovati in possesso di 31 “spinelli” già confezionati con hashish e marijuana.

La ricognizione delle aree prossime al varco di ingresso, operata non appena terminato l’ingente afflusso di pubblico, ha permesso di rinvenire, sparsi sul terreno o nascosti tra gli arbusti, altri 7 “spinelli” e diversi grammi di hashish e marijuana, verosimilmente abbandonati non appena diffusasi la voce della presenza delle Fiamme Gialle con le unità cinofile.



Le persone segnalate verranno convocate dalla Prefettura per l’avvio del previsto percorso di recupero.