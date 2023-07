Controlli antiborseggio a Venezia, 20 denunciati da carabinieri

VENEZIA - Il Nucleo operativo dei carabinieri di Venezia ha identificato una ventina di persone, tutte con precedenti penali per furto e furto aggravato, e ne ha denunciate sette per violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune. Si tratta dell'esito dei controlli effettuati sia con pattuglie di militari in abiti civili, per l'intercettazione dei possibili borseggiatori, che in divisa, per il controllo e l'eventuale accompagnamento in caserma per gli accertamenti.

Ieri mattina una pattuglia è riuscita a cogliere in flagranza di reato due borseggiatrici di nazionalità bosniaca che, notate nei pressi del Ponte di Rialto, erano riuscite a sottrarre il portafoglio dalla borsa di una turista. Le due ragazze, entrambe minorenni e con precedenti specifici, sono state denunciate a piede libero per furto aggravato. Nell'ultimo mese i militari hanno controllato nel centro storico veneziano circa 50 persone, tra cui cinque arrestate in flagranza di reato, sei denunciate per i reati di furto e furto aggravato, e 15 denunciate per violazione del foglio di via obbligatorio.