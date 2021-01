Controlli anti-Covid: una dozzina le persone denunciate

PORDENONE - Nell’ambito dei controlli finalizzati al contenimento della diffusione della pandemia da covid-19 i Carabinieri della Compagnia di Sacile hanno sanzionato complessivamente 12 persone: sono state inoltre denunciate per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche 3 persone.



Sabato 9 gennaio alle 12.20, i Carabinieri della stazione di Caneva con il supporto di personale dell’aliquota radiomobile di Sacile, a seguito di segnalazione telefonica pervenuta al 112, sono intervenuti in piazza Martiri Garibaldini di Caneva dove, nei pressi di un pubblico esercizio, erano state segnalate numerose persone intente a consumare bevande sul posto.



I militari constatavano che nella piazza erano presenti nove persone (8 uomini ed una donna di età compresa tra 20 e 70 anni), poco distanti da uno dei bar aperti, assembrate tra loro.



Nei confronti degli avventori al termine degli accertamenti è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria di 280 euro (se pagata entro 5 giorni) poiché non rispettavano le vigenti disposizioni ed in particolare non ottemperavano all’obbligo di non consumare nelle adiacenze dei bar bevande poco prima lì acquistate per asporto.



Mentre a mezzanotte e venti di oggi, 16 gennaio, i Carabinieri della stazione di Caneva, nell’ambito della vigilanza sul rispetto delle misure restrittive imposte per la pandemia da covid-19, hanno controllato tre persone che nonostante il coprifuoco imposto e senza alcuno stato di necessità, non rispettavano l’obbligo di permanere nella propria abitazione.



Un 22enne di Caneva, controllato alla guida della propria autovettura in via iv novembre, una 24enne di Caneva (in compagnia del 22enne) ed un 19enne di Sacile che viaggiava sulla propria auto sono stati sanzionati amministrativamente: multa da 373,33 euro se pagato entro 5 giorni.



Mentre i Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile, termine accertamenti hanno denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 23enne di Pordenone che alle 18:55 del 13 dicembre a Porcia (PN) in via Cartiera i sella alla propria bicicletta aveva perso il controllo del mezzo, cadendo al suolo.



All’arrivo dei militari ha evidenziato inequivocabili sintomi da abuso di sostanze alcoliche. Sul posto personale medico del 118 gli stava prestando le cure necessarie. Trasportato all’ospedale di Pordenone, le analisi richieste dai carabinieri attestavano che il ciclista circolava con un tasso di alcolemia pari a 2,72 g/l.



Mentre il 10 gennaio i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 24enne moldavo residente a Sacile poiché alle ore 00:35 a Sacile alla guida propria autovettura risultava positivo controllo con etilometro (1,93 g/l). Patente guida ritirata e veicolo posto a sequestro.