Controlli anti-borseggio a Venezia, 14 denunce

VENEZIA - Quattordici persone sono state denunciate, mentre altre tre hanno ricevuto il foglio di via dalla città al termine di un servizio di controllo contro i borseggi a Venezia condotgto dai Carabinieri, su imput della Prefettura. Questa infatti era la linea dettata dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Michele di Bari, ovvero l'intensificazione dei servizi preventivi e repressivi per frenare il fenomeno criminoso. Sono state 38 le persone controllate. Tra queste, 4 sono state denunciate in stato di libertà per furto con destrezza, 10 sono state deferite per inosservanza del foglio di via e ad altre 3 è stato notificato il foglio di via. Solo nella giornata di ieri, 6 donne (5 di nazionalità croata e una bosniaca), tutte più volte controllate e già destinatarie del foglio di via, sono state individuate dai militari dell'Arma e portate nella caserma di san Zaccaria dove è scattata per loro una denuncia per inosservanza dei provvedimenti di prevenzione.