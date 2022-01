Controlli ai depositi di rame e metalli preziosi del Friuli Venezia Giulia

PORDENONE - In campo 32 operatori della Polizia Ferroviaria sono stati impegnati, nell’intera giornata di lunedì, in verifiche e controlli sul territorio del Friuli Venezia Giulia.



E’ stata verificata la situazione di 7 depositi di rottami, mentre diverse sono state le ispezioni lungo la linea ferroviaria e su strada. 80 le persone sottoposte complessivamente ad accertamenti tra gli addetti del settore senza che venisse accertata alcuna violazione.

Obiettivo di iniziative come “Oro Rosso” è quello di scoraggiare i singoli e le organizzazioni criminali attive nei furti di rame e altri metalli, ma anche di evitare il traffico “in nero” di rifiuti che alcuni operatori del settore, per profitto economico, cercano di far sfuggire alla normativa ambientale.



Il controllo della corretta tenuta di registri e formulari costituisce dunque parte fondamentale dell’attività di controllo e tutela del territorio.