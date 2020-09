Controlli ai camion: cinque le patenti ritirate, multe per ventimila euro

CASTELFRANCO - Due camion viaggiano con quasi 10.000 kg in più di quelli consentiti, un altro con liquidi infiammabili senza rispettare le normative. Ieri strage di patenti ai camionisti. Sono state 19 complessivamente le pattuglie della Polizia Stradale di Treviso impiegate nei controlli per la giornata del Safety Days.



Hanno percorso quasi 2.500 km lungo le strade della Marca Trevigiana e l'autostrada A27.



Sei equipaggi hanno svolto servizi dedicati al contrasto degli eccessi di velocità, dell'utilizzo del telefono cellulare durante la guida, del mancato uso delle cinture di sicurezza ed hanno controllato camion e mezzi pesanti.



In questo settore sono stati controllati 56 veicoli pesanti e contestate 71 infrazioni per un importo di circa 20.000 euro. Sono stati 64 i punti patente decurtati ai conducenti professionali, ritirate 4 carte di circolazione e ben 5 patenti in vista del sospensione.



Verso le 5 del mattino di mercoledì a Castelfranco Veneto controllati due mezzi industriali che trasportavano ghiaia. Gli agenti hanno accertato, oltre all’eccedenza di peso del carico, anche la presenza di sigilli non integri sul dispositivo tachigrafico.



Nel caso specifico è stata accertata una massa a pieno carico pari a 53.380 kg e a 50.360 kg rispetto ai 44.000 kg consentiti. Ad uno dei due autisti è stata anche applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida. Il prosieguo dei trasporti di ghiaia è stato subordinato al ripristino del carico entro i limiti consentiti.



Nel primo pomeriggio di ieri un'altra pattuglia di Treviso ha controllato un conducente sorpreso a circolare alla guida di un camion straniero che trasportava liquidi infiammabili senza rispettare la normativa di riferimento nonché qualsiasi precauzione per la propria e l'altrui sicurezza.



Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo: ritirata la patente al conducente.



Ieri pizzicato anche un automobilista a 200 all'ora in autostrada