Lo controllano nel parco, lui va in escandescenza e se la prende con gli agenti di Polizia

PORDENONE - La Polizia di Stato di Pordenone ha intensificato l’attività di prevenzione e sicurezza su tutto il territorio.

Giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 giugno eseguiti servizi straordinari con l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Veneto di Padova e di ulteriori equipaggi della Questura. Gli agenti sono stati impegnati nel capoluogo e nei comuni di Aviano, Sacile, Porcia, Roveredo in Piano, Cordenons, Fiume Veneto, Zoppola e San Vito al Tagliamento; sono state controllate complessivamente 196 persone, 88 veicoli e otto esercizi pubblici.



Ulteriormente intensificate le attività di prevenzione nelle aree verdi cittadine. Proprio all’interno del Parco Galvani, è stato disposto un ordine di allontanamento nei confronti di un 26enne cittadino italiano, denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.



Nella mattinata di giovedì, una Volante, nel corso di un controllo in via Interna, ha identificato due cittadini stranieri intenti a bivaccare. In particolare un 30enne pakistano, già destinatario di un Daspo Urbano, è stato denunciato per non aver rispettato il provvedimento emesso dal Questore di Pordenone, mentre per un 20enne suo connazionale è scattato l'ordine di allontanamento.