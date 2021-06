Controllano il camion in autostrada, dal rimorchio escono 76 migranti

UDINE - Sabato sera verso le 18, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Latisana hanno fermato un autoarticolato, con targa romena, al casello autostradale della A4.



Nel vano di carico del rimorchio c’erano 76 migranti, stipati in pochi metri quadrati e in stato di disidratazione.



Uno degli irregolari è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni per un presunto colpo di calore.



Numerosi altri migranti, richiedenti protezione internazionale, sono stati soccorsi dal personale sanitario, giunto con ambulanze e anche con l'elicottero.



I due autisti romeni sono stati accompagnati in caserma per essere sottoposti ad interrogatorio. A supporto dei militari sono giunte anche pattuglie della Polizia Stradale e personale di Autovie Venete con dell’acqua.