Controesodo in A4, atteso traffico intenso in ingresso al Lisert 

TRIESTE - Fari puntati sul controesodo e su chi rientra dalle vacanze da Croazia e Slovenia. In base ai dati storici, Autostrade Alto Adriatico prevede forti flussi di traffico in ingresso al Lisert. Solo in questo fine settimana la stima è di 27mila veicoli in entrata alla barriera di Trieste domani e circa 26mila domenica.

Nello stesso sabato di un anno fa furono 7 i km di coda nella fascia oraria dalle 12 alle 17 circa, mentre la domenica fu raggiunta una punta massima di 4 chilometri tra le 13 e le 17. Nel tratto tra Sistiana e il Lisert dove è probabile si verifichino questi incolonnamenti - ricorda la Concessionaria - lo scenario viabilistico è cambiato in quanto per i lavori di rifacimento del cavalcavia di Sistiana, di competenza di Fvg Strade, resta chiuso lo svincolo di Sistiana in direzione Venezia in entrata e in uscita. Per questo motivo, per evitare ulteriori ingorghi e non appesantire la viabilità ordinaria locale, Autostrade Alto Adriatico ha chiesto la collaborazione di Dars (Autostrade Slovene) affinché domani e domenica e nel weekend successivo, dalle 8 alle 20 venga consigliato, in caso di necessità, il percorso - con l'ausilio della messaggistica dei pannelli a messaggio variabile - della H4 (Podnanos-Vrtoiba) con rientro in A34 (Gorizia-Villesse).

In vista del controesodo, Autostrade Alto Adriatico ha rafforzato il proprio personale di esazione ai caselli del Lisert e di Villesse. Domani, giornata da bollino nero, code a tratti potrebbero verificarsi sulla A4 anche nel tratto Villesse-Nodo di Palmanova e nel tratto a due corsie tra Portogruaro e San Donà per il concomitante afflusso e rientro di turisti.

AGGIORNAMENTO ORE 14.00

Traffico sostenuto oggi lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico, sulla quale si stanno riversando, oltre ai vacanzieri di rientro dalla villeggiatura, anche le nuove partenze. Secondo le previsioni della Concessionaria, l'intera giornata sarà contrassegnata dal bollino nero. In mattinata alcune code si sono formate in A4, nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e il Nodo di Palmanova per l'ingresso in A23, la direttrice che porta verso il confine di Stato. Alle 12 il traffico in A23 risulta sostenuto in entrambe le direzioni; situazione analoga in A57. Nessuna criticità rilevata invece finora in A28 e A34. Al momento in A4 si registrano in media 3mila transiti l'ora in direzione Venezia e 2.800 in direzione Venezia. Gli ingressi ai caselli risultano complessivamente in linea con quelli rilevati lo stesso sabato del 2023, ma con un -7% al Lisert e un -5% a Villesse. Più movimentato l'andirivieni a Latisana, casello utilizzato per raggiungere le località balneari come Lignano Sabbiadoro e Bibione: gli ingressi segnano un +16% (5.500 veicoli), le uscite un +5% (6mila veicoli) rispetto a un anno fa.