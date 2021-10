Contro l'auto in monopattino: ventenne all'ospedale

PORDENONE - Monopattino contro auto: ragazzo finisce all'ospedale. L'episodio, accaduto a Fontanafredda (Pordenone) è al vaglio dei Carabinieri di Sacile.

Lo schianto è stato registrato in Via Sant’Egidio, una laterale della Ss13, forse per una mancata precedenza. Il giovane, 20 anni, sembra non avesse il casco: per lui serio trauma cranico e ricovero all’Ospedale di Udine.

Non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita.