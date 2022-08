Contraffazione: vasta operazione della Finanza, due le denunce

VERONA - La Guardia di finanza di Verona ha individuato un grande magazzino in città, gestito da cittadini cinesi, che commercializzava accessori con il marchio contraffatto di una maison dell'alta moda italiana. I finanzieri hanno ricostruito la filiera commerciale sequestrando, anche in altre regioni, oltre 1.800 articoli di pelletteria, tutti accuratamente contraffatti: due persone sono state denunciate per il reato di commercio di prodotti con segni falsi e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Nel corso di un'altra operazione, la Guardia di Finanza di Verona ha sequestrato oltre 7.700 prodotti alimentari in due negozi, gestiti sempre da stranieri, nei quartieri Veronetta e Borgo Roma. Le confezioni non riportavano informazioni in lingua italiana ed erano prive delle indicazioni riguardanti gli ingredienti; due persone sono state segnalate per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.