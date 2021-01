Contraffazione, scoperti a Padova articoli illegali per un totale di 12 milioni

PADOVA - La Guardia di finanza di Padova, in occasione dei primi saldi, ha effettuato una serie di controlli anti contraffazione al locale Centro Cina Ingrosso scoprendo 12 milioni di articoli importati illegalmente dall'Estremo Oriente.



Nel dettaglio, si è trattato di collane, catenine e braccialetti potenzialmente pericolosi per la salute una volta indossati e a contatto con la pelle. Tutto è stato posto sotto sequestro e ritirato dal mercato da parte delle Fiamme gialle.



I responsabili sono stati segnalati alla locale Camera di commercio e sanzionati per 30mila euro.