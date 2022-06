Contrabbandava sigarette, arrestato

VENEZIA - I militari della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Venezia hanno fermare, in provincia di Brescia, un soggetto, di origine indiana, alla guida di un Fiat Ducato al cui interno sono state rinvenuti oltre 20 Kg di tabacco ritenuto di contrabbando.



Le immediate attività di perquisizione, estese a tutti i luoghi nella disponibilità del soggetto, eseguite dai baschi verdi veneziani hanno permesso, inoltre, il rinvenimento di altri 90 Kg di tabacco ritenuto di contrabbando.



Nei confronti del soggetto fermato è scattato, in flagranza di reato, l’arresto d’iniziativa. La vendita “al dettaglio” dei prodotti sottoposti a sequestro avrebbe generato profitti illeciti per oltre 45.000 euro.