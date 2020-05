Conto alla rovescia nei cieli

Gli astronauti Bob Behnken e Doug Hurley con le nuove tute progettate da SpaceX fotografati di fianco ad una Tesla Model X.

Il 27 Maggio partirà dal Kennedy Space Center un razzo Falcon 9 molto particolare. Sarà la prima volta dopo 10 anni, che degli astronauti americani raggiungeranno lo spazio a bordo di una capsula americana, partita dal suolo americano. L’11 luglio del 2011 è una data che già ora è passata alla storia. E’ stata l’ultima partenza dello Space Shuttle, una delle macchine più complicate e incredibili mai costruite dall’uomo.

Con lo Space Shuttle gli americani hanno portato nello spazio centinaia di astronauti, anche di altre nazioni. Quando hanno pensionato questo mezzo, non si aspettavano però di metterci ben 10 anni per costruirne un altro in grado di portare esseri umani sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è però quello che è accaduto. Nel 2012 hanno affidato la costruzione di due capsule a due aziende private: Boeing e la giovane SpaceX. Un’altra cosa che nessuno si aspettava è che la prima capsula ad essere pronta sarebbe stata proprio quella dell’azienda di Elon Musk. Il 27 Maggio la capsula Dragon, questo il suo nome, porterà in orbita due astronauti per la prima volta: Bob Behnken e Doug Hurley. Questo volo sarà ancora un test per la capsula, che non ha mai raggiunto lo spazio con dei passeggeri ma lo ha fatto solamente una volta, e vuota, lo scorso Marzo per il primo volo di test.

La capsula Dragon posta sulla cima del razzo Falcon 9. Sulla destra la passerella che porta gli astronauti all’interno della capsula. La foto è stata scattata in un precedente test.

Quella volta andò tutto bene e c’è da sperare che a distanza di un anno il viaggio possa solo andare ancora meglio. La capsula sarà posta sulla cima di un Falcon 9 che la porterà nello spazio in modo che possa raggiungere la Stazione Spaziale, a 400 Km di altitudine. Questo tipo di razzo, anch’esso costruito dall’azienda di Elon Musk, SpaceX, è ormai diventato famoso per essere l’unico razzo al mondo a rientrare a terra. Da quando l’uomo iniziò a tentare di raggiungere lo spazio, negli anni ’50, tutti i razzi sono infatti usa e getta. Il riutilizzo di un razzo è un progresso tecnologico incredibile, che l’azienda americana è ancora l’unica al mondo a possedere, nonostante l’abbia raggiunto da quasi cinque anni. Il miliardario americano ha voluto come sempre ottimizzare il più possibile questa collaborazione con la Nasa. SpaceX, oltre a costruire la capsula ha infatti costruito anche il razzo.

Elon Musk è però anche fondatore di Tesla, l’azienda leader nel settore delle macchine elettriche. Sarà proprio una Tesla Model X, il modello più grande, a portare gli astronauti alla rampa di lancio, e sarà sicuramente un altro momento storico. Con il lancio della capsula Dragon gli americani concludono un decennio in cui sono stati letteralmente dipendenti dalle capsule russe Soyuz per raggiungere lo spazio. Una dipendenza che è costata tanto in termini di pedaggio, ma ancora di più in termini di orgoglio. Il 27 Maggio sarà quindi una data storica per molti motivi, sia tecnologici: il primo volo di una nuova capsula per il trasporto di astronauti; sia sociali: il primo volo di astronauti americani a bordo di una capsula americana dopo 10 anni.

La Tesla Model X che porterà gli astronauti alla rampa di lancio. Sullo sfondo lo storico edifico della NASA dove venivano assemblati il Saturno V, il razzo che ci ha portato sulla Luna e lo Space Shuttle.

Stefano Piccin