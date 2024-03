Conto alla rovescia per la Maratonina della Vittoria

VITTORIO VENETO - Il conto alla rovescia sta per iniziare: domenica 17 marzo torna la Maratonina della Vittoria, atteso appuntamento sulla classica distanza dei 21,097 km che promette di coinvolgere un gran numero di appassionati.



Giunta alla nona edizione, la Maratonina della Vittoria rappresenta uno dei primi appuntamenti della stagione veneta su strada. Ormai un classico che nel 2023, tra mezza maratona ed eventi collaterali su distanze minori, ha coinvolto oltre duemila podisti.

Tra i motivi di richiamo, insieme alla collaudata organizzazione della Scuola di Maratona Vittorio Veneto, c’è il tracciato di gara. Un percorso veloce e suggestivo che ripercorrerà quello degli ultimi anni. Dopo la partenza dal centro di Vittorio Veneto (start in Piazza del Popolo), la prima parte di gara si svilupperà ai piedi delle colline di Cappella Maggiore e Sarmede, mentre il successivo riavvicinamento alla città porterà gli atleti a percorrere la pista ciclabile lungo il fiume Meschio.



Si cercano gli “eredi” dell’azzurro Abdoullah Bamoussa e di Sara Mazzucco, vincitori dell’edizione 2023, mentre per trovare i migliori riferimenti cronometrici dell’evento bisogna risalire all’anno precedente quando venne centrato il doppio record della gara grazie alle prestazioni dei keniani Peter Nwaniki Njeru (1h03’36”) e Ziporah Wanjiru Kingori (1h11’05”). La manifestazione sarà anche valida come Campionato Triveneto Bancari e Assicurativi. Le iscrizioni resteranno aperte sino al 12 marzo.

Di contorno, sotto l’egida del Trevisando, due eventi aperti a tutti comporranno il cartellone della Vittorio City Run: la seconda edizione di un Urban Trail, sulla distanza di 11 km, con 500 metri di dislivello, che percorrerà gli impegnativi sentieri attorno al Monte Altare, e la tradizionale Family Run, corsa e camminata su un percorso più breve (6 km) e adatto a tutti, anche alle famiglie con bambini (per i passeggini è prevista una scorciatoia che ridurrà la distanza a 4 km). Le iscrizioni saranno possibili sino a pochi minuti dal via. Costo di partecipazione: 3 euro senza riconoscimento, 5 euro con riconoscimento.



Per la Scuola di Maratona sarà solo il primo di due weekend ricchi di impegni organizzativi: il 7 aprile, a Villa di Villa, frazione di Cordignano, si svolgerà infatti il Trail del Patriarca, uno dei primissimi eventi fuoristrada della stagione veneta. Un’opportunità in più per andare alla scoperta del suggestivo mondo delle Prealpi Venete. Per ulteriori informazioni e iscriversi ai due eventi: www.maratoninadellavittoria.it e www.traildelpatriarca.it. IN TV - La Maratonina della Vittoria sarà seguita in diretta da “La Tenda TV”. Appuntamento alle 9 in streaming su www.latendatv.it, sui canali Youtube e Facebook "La Tenda Tv", e sul nuovo canale visibile sulle Smart Tv di tutto il Veneto. Per visualizzare il canale è necessario avere una tv di ultima generazione connessa ad internet. Digitare il numero 19 sul telecomando, attendere qualche secondo, premere la "freccia verso l'alto" sul telecomando e selezionare "La Tenda Tv".