Continuano le ricerche dell'escursionista disperso

PULFERO (UDINE) - Ulteriori ricerche per Gianpaolo Baggio anche sono iniziate anche oggi, sabato, dopo che ieri le forze in campo hanno proseguito per tutta la giornata, ma senza esiti.

Di nuovo c'è che dal computer dell'ufficio in cui lavorava si è avuta conferma del fatto che Baggio intendesse proprio percorrere la ferrata Palma al Matajur, perché aveva scaricato dati e materiali.



Oggi ci si concentrerà sulle zone attorno a Stupizza e nuovamente lungo il Fiume Natisone, dove potrebbe essersi recato al rientro dal percorso per cercare refrigerio.

Nuovamente in campo il Soccorso Alpino, I Vigili del Fuoco e anche la Protezione Civile.

