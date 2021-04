Contest fotografico sull'acqua dal Consorzio Viveracqua

SUSEGANA - Non possiamo ancora uscire dal nostro comune, ma fortunatamente i corsi d’acqua non mancano e nemmeno l’acqua nelle nostre case.



Dopo aver festeggiato lo scorso 22 marzo la Giornata Mondiale dell’Acqua, Viveracqua, il Consorzio che unisce ben 12 gestori del servizio idrico tra Veneto e Friuli, ha indetto la terza edizione del contest fotografico #acquaprotagonista.



Un concorso che permette di riflettere sull’importanza di questa fonte e d’immortalarla nel modo che più ci aggrada.



Per partecipare c'è tempo fino al 16 maggio, termine ultimo per inviare all'indirizzo mail comunicazione@viveracqua.it scatti inediti realizzati da fotografi amatoriali e professionisti anche non ambientati nei territori di pertinenza del consorzio.



In palio premi in denaro oltre alla pubblicazione delle foto selezionate su siti web e canali social di "Viveracqua" e gestori idrici.



Per maggiori dettagli: www.comune.susegana.tv.it.