Contenti di ritornare in classe ma per gli studenti "la scuola deve cambiare"

TREVISO - Un nuovo inizio al via oggi per la scuola superiore. Con il rientro al 70 per cento degli studenti: al cento per cento le quinte e le prime; le classi intermedie a turno fino al cinquanta. Stavolta dovrebbe essere quella buona. Nei trentadue giorni che mancano all’alba e con una campagna vaccinale che sta procedendo abbastanza speditamente (nel Veneto almeno), interruzioni ulteriori sembrano scongiurate. Malgrado i problemi “veri”, quelli che finora non hanno permesso di garantire la regolarità dell’anno scolastico nella scuola secondaria superiore, siano ancora tutti lì, belli e impacchettati, in attesa di essere finalmente evasi.



Da oggi però si ritorna in presenza e cosi fino al temine di questo tribolato anno scolastico. Sollievo per gli studenti. I rappresentanti del liceo-ginnasio “A.Canova” di Treviso, Allegra Crisanti e Alessandro Busin: “Pare che stavolta si sia deciso per davvero di dare importanza alla scuola, assicurando quella continuità che finora non c’è stata. Avere la sicurezza di poter frequentare senza interruzioni per un mese intero ci consente di programmare questo ultimo periodo di anno scolastico che è uno dei momenti più importanti. Scandaloso troviamo piuttosto che a impedire un rientro di tutte le classi al cento per cento non sia dovuto all’organizzazione scolastica, quanto piuttosto dal sistema dei trasporti: è inammissibile che non si sia riusciti a mettere a punto un piano senza il quale viene impedita la frequenza da parte di tutti gli studenti delle superiori a un anno e mezzo dall’inizio della pandemia. I problemi di tipo economico e organizzativo erano evidenti dall’inizio ma sono stai lasciati in sonno”.



Francesco Cocco, Alessandro Paronetto, Mattia Mattarollo, Federico Cavasin sono i rappresentanti del liceo scientifico “Da Vinci”: “Accogliamo positivamente la notizia del ritorno a scuola per il 70% degli studenti. Pensiamo infatti ai ragazzi delle classi prime che hanno vissuto la loro prima esperienza al liceo in maniera frammentata e discontinua, e a quelli di quinta che si sono avvicinati all’esame in un clima di insicurezza e incertezza: ora hanno finalmente entrambi la possibilità di chiudere al meglio questo anno difficile. E’ una buona notizia per tutti: attraverso un sondaggio interno all'istituto, una buona maggioranza degli studenti ha espresso il desiderio di ritornare tra i banchi, lontani dalle enormi difficoltà sociali e tecnologiche a cui la DaD ci ha costretti per mesi. Speriamo che questa piccola ripartenza sia un grande passo verso la tanto rimpianta normalità. Siamo tuttavia consapevoli che il “sistema Scuola” non ha reagito bene a questo periodo di emergenza e auspichiamo che quest'ultimo possa portare ad un’importante riflessione e ad importanti cambiamenti: questa deve essere l'occasione per ripensare la Scuola in Italia, risolvendo i problemi che si trascina ormai da anni”.



Al “Duca degli Abruzzi” Samuele Criscuolo rappresenta gli studenti nel Consiglio di istituto: “Un sospiro di sollievo. Piccolo, ma pur sempre di sollievo: questa è stata la mia reazione al momento della “rivelazione” del decreto riaperture. Questo è il mio ultimo anno alle superiori e, tra poche settimane, si consumerà per tutti noi maturandi l’atto finale di un’importante parte della nostra vita; credo dunque che poter trascorrere gli ultimi giorni con i nostri compagni, camminare tra i corridoi parlando e vedendo persone in carne ed ossa, vivere le ultime battute di ansia pre-verifica sui banchi possa alleviare un po’ il senso di clausura al quale siamo stati relegati, facendoci perdere irrimediabilmente i nostri ultimi anni di scuola. Sicuramente con l’arrivo della bella stagione e la vaccinazione dei docenti la situazione è migliorata, ma non ignoro il trattamento riservato al comparto istruzione nei precedenti mesi: lo studio e la scuola sono il nostro “lavoro”, tuttavia ciò che abbiamo visto è stata l’ennesima prova della considerazione rivolta dalla politica alla scuola. Il sentimento generale, in questi mesi, può essere riassunto con un ciceroniano “fino a quando dunque, abuserete della nostra pazienza?”. Mi auguro che questa ripartenza non si riveli solamente un altro fuoco di paglia, ma possa prestarsi da fondamento per normalizzare la situazione in vista del prossimo anno: dopo averci messo in pausa per un anno e mezzo, lo considererei un atto dovuto”.