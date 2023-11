Contatta una prof online fingendosi una studentessa e la uccide con 100 coltellate

Si è infiltrata nella vita di un'insegnante d'inglese fingendosi una studentessa delle superiori per poi compiere un efferato omicidio. La vicenda agghiacciante che ha sconvolto la Corea del Sud, vede come protagonista una giovane di 23 anni.



Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni dei media locali, la ragazza era ossessionata dall'idea di commettere un omicidio. Utilizzando un'app per la selezione di insegnanti di lingua inglese, ha contattato più di 50 persone, preferendo le donne. A maggio, si è presentata alla vittima di 26 anni, sotto mentite spoglie, fingendosi una studentessa in cerca di lezioni private.



La tragedia ha preso una piega violenta quando, entrata nell'abitazione della tutor, ha sferrato oltre 100 pugnalate, secondo quanto riportato dall'autopsia. La furia omicida non si è fermata nemmeno dopo la morte della vittima. Successivamente, ha smembrato il corpo per poi disfarsene in un parco.



I pubblici ministeri, evidenziando la premeditazione del delitto, avevano richiesto la pena di morte, nonostante questa sia di fatto congelata dal 1997 in Corea del Sud. L'arresto è avvenuto grazie alla segnalazione di un tassista che aveva notato una valigia intrisa di sangue gettata nel bosco da parte di una sua cliente. Le indagini, supportate dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, hanno contribuito a far luce su questa terribile vicenda.