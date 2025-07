Container con carcasse di animali si ribalta e finisce in mezzo alla strada

POVE DEL GRAPPA - Venerdì 4 luglio, intorno alle 8:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Europa a Pove del Grappa a seguito del ribaltamento di un container utilizzato per il trasporto di carcasse e frattaglie animali, finito al centro della carreggiata. La squadra, giunta prontamente dal Distaccamento di Bassano del Grappa, ha messo in sicurezza l’area per evitare ulteriori rischi. Fortunatamente, l’incidente ha coinvolto solo il container, senza causare danni a persone o ad altri veicoli. Per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della viabilità, la circolazione è stata temporaneamente regolata a senso unico alternato fino alla rimozione del mezzo e alla bonifica dell’area. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale di Bassano del Grappa per i rilievi e la gestione del traffico, il personale ANAS e il Sindaco di Pove del Grappa.