Contagiati dopo aver partecipato a una festa per le nozze d'oro

PADOVA - Tre uomini e una donna sono rimasti contagiati dal Covid durante una festa per i 50 di un matrimonio.



I quattro, dopo essere giunti all'ospedale di Padova sono stati trasferiti quasi all'istante in terapia intensiva. Hanno età trai 70 e gli 80 anni, e sono in gravi condizioni, conferma l'Azienda Ospedaliera di Padova a quanto riporta l'agenzia Ansa. Tra loro anche una delle coppie che festeggiava l'anniversario di nozze. Il focolaio sarebbe esploso durante un pranzo svoltosi domenica scorsa, nel Padovano.



In due giorni i quattro hanno accusato i primi sintomi dell'infezione. Ma quando sono arrivati al pronto soccorso le loro condizioni erano già serie e in rapido peggioramento, e sono stati trasferiti nel reparto di terapia intensiva. Stando a quanto si apprende dall'azienda ospedaliera, è la prima volta per Padova che un gruppo intero di persone infettate finisce così rapidamente dall'accesso in ospedale alla rianimazione.