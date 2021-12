Il consigliere Quaggiotto critico verso le decisioni della maggioranza

MONTEBELLUNA - Nell’ultima seduta del 2021 del Consiglio Comunale, molto si è discusso del bilancio di previsione del 2022 e delle relative tematiche collegate, oltre che degli emendamenti presentati dalle minoranze. Davide Quaggiotto, capogruppo dei Democratici per Montebelluna dichiara: «Ci dispiace che l’emendamento presentato insieme al consigliere Francesco Bortignon (Insieme per Montebelluna) sulla sicurezza sia stato bocciato. Da tempo si parla della necessità di rafforzare il controllo del territorio e questa nostra proposta rappresentava un’occasione per farlo, stanziando maggiori risorse per la voce “Progetto vigilanza del territorio”. Nello specifico permetteva di aumentare i controlli della vigilanza privata su alcuni siti sensibili: parco, centri civici, scuole e via dicendo».



Quaggiotto prosegue: «Durante l'incontro abbiamo inoltre sollecitato ulteriormente la maggioranza ad attivarsi per vincere la sfida PNRR: ad oggi ci sono bandi per l'edilizia scolastica che ammontano a 5,2 miliardi. Questi interessano anche la realizzazione o la riqualificazione delle strutture sportive collegate alle scuole. Inoltre per i comuni del Veneto ci saranno 108 milioni a disposizione per alcune tematiche di natura sociale. Serve quindi farsi trovare pronti. Ci è stato risposto che qualche giorno fa è stato istituito un ufficio che si occuperà di questo. Siamo soddisfatti di questa novità».



Per il consigliere dem, il PNRR rappresenta un’occasione unica per costruire una “grande Montebelluna”, riattivando il progetto di federazione dei sette comuni, condividendo servizi per dare risposte più efficaci ai cittadini «con la prospettiva di ragionare sugli attuali confini amministrativi dei comuni».



Il capogruppo Quaggiotto continua dichiarando: «Due settimane fa abbiamo saputo di un incontro che si è svolto tra l’amministrazione e il direttore dell'Ulss 2 Francesco Benazzi sui progetti da promuovere per usare i soldi del PNRR nell’ambito sanità, perciò in sede di Consiglio comunale abbiamo chiesto lumi all’assessore di competenza. Questi sono argomenti importanti che andrebbero condivisi con tutti i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza perché riguardano il futuro del territorio. Non dovremmo venire a conoscenza di queste riunioni da persone esterne alla nostra città».