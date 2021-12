Consegnate le guide di Castelfranco agli studenti del Martini, per il loro impegno nella promozione della città

CASTELFRANCO - Il Comune ha voluto ringraziare gli studenti dell’indirizzo turistico dell’Istituto tecnico Martini con un piccolo dono, in riconoscimento del loro impegno nell’assistere in questi mesi l’ente nella promozione turistica del Comune, partecipando attivamente alle iniziative culturali e turistiche della città. Per tale motivo, l’assessore al turismo Gianfranco Giovine ha consegnato a circa 50 studenti delle classi III, IV e V, l’ultima guida turistica della città, scritta da Danila Dal Pos, sostenuta e patrocinata dal Comune di Castelfranco Veneto.



Commenta l’assessore Giovine: «Abbiamo voluto consegnare un piccolo dono per sottolineare l’importanza e il valore del servizio che questi ragazzi, con passione e competenza, stanno svolgendo per promuovere la città e favorire la conoscenza del nostro territorio. Un piccolo presente, utile anche come strumento di lavoro anche per il futuro».



«La scelta di formalizzare la collaborazione con l’Istituto Martini si è rivelata vincente, tanto più in un periodo storico come questo in cui il turismo verso le piccole città, i piccoli borghi, è sempre più apprezzato – prosegue l’assessore –. Gli studenti si stanno dimostrando risorsa preziosa in diverse occasioni, non ultimo il contributo che hanno dato qualche settimane fa in occasione del Corso europeo delle Polizie europee quando molti rappresentanti delle forze dell’ordine sono state a Castelfranco Veneto e, dopo le lezioni, accompagnate in visita della Città. Vista la riuscita di questa sinergia, i presupposti per un prosieguo ci sono tutti».



Gli studenti hanno ricevuto anche il plauso del sindaco Stefano Marcon, che nella lettera di accompagnamento alla guida ha elogiato l’impegno dimostrato dai giovani studenti. «Poter coinvolgere le giovani generazioni in questi progetti di cittadinanza attiva, che permettono di concretizzare un’importante sinergia tra il mondo della scuola e il Comune, nel condiviso interesse della partecipazione dei giovani alla vita della comunità, è per noi motivo di grande orgoglio. Auspichiamo che l’esperienza svolta possa essere stata per tutti voi un momento importante di formazione e di confronto. Ringraziamo quindi voi, il vostro Dirigente Scolastico ed i vostri Insegnanti per la passione, l’impegno e l’attenzione dimostrata».