Coniugi muoiono nell'incidente, passante ruba la borsa con i documenti della vittima

CAVALLINO - TREPORTI - In un tragico incidente stradale a Cavallino-Treporti, in cui hanno perso la vita due coniugi tedeschi, M.H. e G.R., una 71enne del posto è ora indagata per aver sottratto la borsa di una delle vittime. I due, travolti da un'auto mentre viaggiavano in scooter lungo via Fausta, sono deceduti sul colpo.

Durante i soccorsi, la borsa della donna è scomparsa misteriosamente. Le telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare una residente locale, che ha ammesso di aver preso la borsa e di aver gettato i documenti alla Ricevitoria di Treporti. Il cellulare della coppia, trovato nella sua abitazione, è stato restituito ai figli delle vittime, giunti sul posto per il riconoscimento delle salme. La donna rischia ora una denuncia per furto o appropriazione indebita.

