Confonde la tintura per capelli con maionese e la spalma sul tramezzino: tragedia sfiorata

VICENZA - Un banale errore domestico ha rischiato di trasformarsi in un grave incidente per un ottantenne vicentino, il quale, nel prepararsi uno spuntino, ha confuso un tubetto di tintura per capelli della moglie con la maionese. Lo ha usato per condire un tramezzino con prosciutto e formaggio, ma dopo averlo consumato, ha iniziato ad avvertire forti bruciori di stomaco e un diffuso malessere.



L’incidente è avvenuto venerdì 28 marzo. L’anziano, che probabilmente non si è accorto della sostanza che stava utilizzando, ha mangiato il tramezzino senza sospettare nulla. Tuttavia, poco dopo, i primi sintomi di malessere hanno fatto scattare l’allarme: bruciori e disagio addominale lo hanno messo in grave apprensione. Sua figlia, preoccupata, ha subito contattato i soccorsi.



Il medico del servizio di emergenza ha prontamente allertato il centro antiveleni di Verona, che ha fornito immediatamente delle indicazioni. L'anziano, sebbene restio a recarsi in ospedale per evitare lunghe attese, ha accettato di seguire i consigli telefonici. Gli è stato suggerito di assumere un farmaco protettivo per la mucosa gastrica e di restare a digiuno per alcune ore, monitorando l’evoluzione dei sintomi. Grazie alla prontezza dei soccorsi e alla tempestiva applicazione delle precauzioni, la situazione è stata gestita con successo. Fortunatamente, la quantità di ammoniaca contenuta nella tintura per capelli era limitata e l’uomo, seguendo le indicazioni fornite, non ha più avvertito i sintomi. Dopo qualche ora, non ha più contattato il centro medico, segno che il recupero era avvenuto senza gravi conseguenze.



CASI DI AVVELENAMENTO DOMESTICO

Questo episodio, seppur inaspettato, non è un caso isolato. Ogni anno i centri antiveleni si trovano ad affrontare emergenze domestiche legate a errori simili. In particolare, sono frequenti le chiamate da parte di genitori preoccupati per l’ingestione accidentale di sostanze pericolose da parte dei bambini, ma anche anziani con problemi di memoria che incappano in incidenti simili. Non mancano, inoltre, casi di avvelenamenti dovuti alla raccolta di funghi velenosi. L'incidente avvenuto a Vicenza, purtroppo, non è che un altro esempio di come una piccola distrazione possa mettere a rischio la salute- Fortunatamente, grazie alla prontezza dei soccorsi e al buon senso dell'anziano, la vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze.