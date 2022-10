Confonde il nipotino per uno scoiattolo, gli spara e lo uccide durante la caccia

Jeremy Her

USA - Una battuta di caccia tra zio e nipote si è trasformata in tragedia. Un 12enne è morto colpito da un proiettile sparato dallo zio 47enne, il quale aveva scambiato il nipote per uno scoiattolo. E’ accaduto lunedì 10 ottobre nello stato USA del Minnesota.

Il ragazzino e lo zio si trovavano in un terreno pubblico a caccia di scoiattoli quando l’uomo ha sparato e colpito accidentalmente il bambino. Sul posto è arrivato l’elisoccorso che ha trasportato il 12enne in ospedale, gravemente ferito. A nulla però sono valsi i disperati tentativi di salvarlo: il ragazzino è morto il giorno dopo in ospedale. La vittima, secondo quanto riportato dalla stampa estera, si chiamava Jeremy Her. Sul caso è stata aperta un’inchiesta, anche se lo sceriffo del posto ha affermato in un comunicato che “la sparatoria è stata probabilmente un incidente”.