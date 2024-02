Confcommercio, rischio di desertificazione più alto nel Nord Est

ROMA-VENEZIA - Il rischio di desertificazione commerciale più alto, in Italia, è in una fascia del Nord Est che, negli ultimi anni, ha sofferto moltissimo, anche per la riduzione del turismo russo e tedesco e, tra il 2012 e 2021, ha visto un calo di oltre il 30% in termini di variazione percentuale dei negozi.

Lo registra Confcommercio nella ricerca "Demografia d'impresa nelle città italiane". Un'altra zona particolarmente colpita è la Liguria, segnata dalla perdita di popolazione. Al contrario resistono i comuni, soprattutto del Sud, particolarmente attrattivi per i turisti e per non residenti come gli studenti fuorisede. È questo il caso di Bologna. Queste aree hanno una perdita di negozi non particolarmente grave, tra il 3 e il 12% nel periodo 2012-2021 che si accompagna a un incremento superiore al 20% delle attività non strettamente commerciali come bar, ristoranti, rosticcerie e bed and breakfast.

"Se la densità commerciale si riduce del 33% non siamo a rischio di desertificazione ma è, secondo me, desertificazione conclamata. Se metti anche che le banche di alcuni piccoli comuni non hanno più sportelli, abbiamo un problema di disagio sociale che in Francia hanno studiato bene e hanno correlato alle proteste dei gilets jaunes", osserva il direttore dell'ufficio studi, Mariano Bella, sottolineando il valore sociale del commercio.