Confartigianato Castelfranco a supporto dell'associazione sociale San Francesco di Resana

RESANA – Continua sempre più capillare l’impegno sociale di Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto che assieme all’ANAP (Associazione Nazionale Artigiani Pensionati) sta supportando enti no profit che forniscono servizi di supporto e assistenza a cittadini con disabilità. L’ultima donazione da parte degli artigiani è avvenuta in questi giorni nei confronti dell’Associazione di volontariato San Francesco di Resana, attiva nel territorio per fornire servizi di trasporto ad anziani e disabili che devono recarsi ai centri diurni o a strutture sanitarie. Un contributo economico che andrà a sostenere l’acquisto di un pulmino per integrare ulteriormente il parco mezzi a disposizione.



“La San Francesco è parte integrante del tessuto sociale resanese. Un’associazione che dà tanto alla comunità in termini di servizi ma anche di supporto emotivo. Tanti pensionati e anziani trovano in questa associazione un punto di riferimento” ha commentato Italo Scapinello, capogruppo ANAP Castelfranco. Gli fa eco Lorenzo Bottero, presidente Associazione San Francesco: “Il contributo ricevuto non ha valore soltanto economico, ma è di stimolo per i volontari a continuare nel loro impegno a favore delle persone che si trovano in situazione di difficoltà: all' ANAP va la nostra gratitudine”.



A dicembre 2021, ANAP Castelfranco, facente parte di Confartigianato, aveva supportato un’altra associazione del mandamento: l’Odv Accademia della Solidarietà - Misericordia di Vedelago. Gli artigiani avevano donato un automezzo attrezzato con pedana per il trasporto di persone con disabilità. In un anno, questo pulmino ha erogato 660 servizi (in media 2 al giorno), permetto l’accompagnamento e il trasporto di giovani studenti con difficoltà motorie e persone con gravi problemi di salute o disabilità.



“Un esempio concreto di ciò che può nascere dalla sinergia con le associazioni no-profit – ha dichiarato Maurizio Cattapan, presidente Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto –. Sostenere associazioni che riescano ad intervenire ed essere vicini alle persone in modo davvero rilevante significa contribuire a creare una comunità che non lascia indietro nessuno, in cui le persone più fragili non sono lasciate sole. Ringraziamo i soci ANAP per il grande spirito di solidarietà”.



In foto di copertina: da sinistra Maurizio Ramina (vice Presidente Gruppo Anap Castelfranco); Maurizio Cattapan (presidente Confartigianato Castelfranco Veneto); Italo Scapinello (capogruppo Anap Castelfranco Veneto); Lorenzo Bottero (presidente APS “S. Francesco” Resana); Franco Conte (Segretario APS “S. Francesco” Resana).