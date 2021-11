Conegliano e Vittorio, due manifestazioni contro il Green Pass nello stesso giorno: "Lavoriamo per unirle"

VITTORIO VENETO/CONEGLIANO - Due manifestazioni contro il Green Pass, a Conegliano e a Vittorio Veneto. Sono previste per domenica pomeriggio, ma gli organizzatori vogliono evitare la sovrapposizione dei due eventi. “Stiamo cercando di unire le due manifestazioni”, spiega Devis Bonaldo, presidente del circolo trevigiano di Ancora Italia e organizzatore delle iniziative denominate “In piazza per la libertà”, che qualche mese fa hanno radunato centinaia di persone.

“Avevamo già previsto la manifestazione di Conegliano – rende noto Bonaldo -. Poi è partita l’organizzazione per quella di Vittorio Veneto”. Bonaldo ha già contattato gli organizzatori dell’evento vittoriese, ed è al lavoro per unire i due sit-in. A livello organizzativo, infatti, la manifestazione che dovrebbe tenersi a Conegliano al momento è molto più strutturata. A Vittorio Veneto il problema riguarda la concessione di Piazza del Popolo: come ha anticipato il sindaco Antonio Miatto, la questione verrà valutata nella giornata di domani.

La manifestazione di Conegliano, invece, dovrebbe tenersi – come la volta scorsa – nel parcheggio del palazzetto dello sport di via Filzi.