Conegliano, viabilità del centro rivoluzionata: inaugurata via Vespucci

CONEGLIANO - Via Vespucci è stata inaugurata: dopo quasi 14 anni la strada che dovrebbe cambiare il volto del centro di Conegliano è stata aperta al traffico. Questa mattina il commissario prefettizio Antonello Roccoberton ha tagliato il nastro: la strada, lunga circa 350 metri, ha già modificato parzialmente l’assetto viabilistico della città.

L’obiettivo è quello di “snellire, almeno in parte, il traffico del centro”, ha spiegato Roccoberton. Sarà però il Put (Piano Urbano del Traffico) a rivoluzionare, con una serie di opere “collaterali”, la viabilità coneglianese. La strada, iniziata nel 2007, è rimasta incompiuta per anni. È stata completata dall’impresa che si è aggiudicata l’ex Saita nel 2016: i lavori sono ripartiti nel 2019.

La realizzazione di via Vespucci ha coinvolto le ultime quattro amministrazioni, se si considera anche l’attuale periodo di commissariamento del comune. Questa mattina una parata di auto storiche ha inaugurato, di fatto, la via, che prevede il doppio senso si marcia, il limite di 30 chilometri orari e quattro attraversamenti pedonali. Da oggi è quindi possibile “risalire” verso il centro direttamente dall’incrocio tra viale Friuli, via Matteotti, via Rosselli e via Papa Giovanni XXIII.

Si deve però svoltare necessariamente verso via Carducci, visto che via Colombo rimarrà a senso unico per un po’. Ovviamente si può anche “scendere” dal centro verso viale Friuli. Rimarrà inalterato, invece, l’assetto di via Carducci: per chiuderla, infatti, è necessario trasformare anche via Colombo in una strada a doppio senso. Cambia anche l’assetto di via Rosselli: “la circolazione veicolare è consentita a senso unico di marcia in direzione della rotatoria con le vie Fenzi, San Martino, Sauro”, recita l’ordinanza. Anche in questo caso il limite di velocità è fissato a 30 chilometri orari. Per quanto riguarda l’intersezione tra viale Friuli, via Papa Giovanni XXIII, via Cadore, via Rosselli, via Vespucci e via Matteotti, la circolazione veicolare viene attuata in senso rotatorio antiorario.