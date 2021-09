Conegliano, vandali contro le auto di Poste Italiane: rotti i cristalli

CONEGLIANO - Vandali in azione nella notte. In via Friuli a Conegliano sono state vandalizzate le auto di Poste Italiane parcheggiate lungo la strada. Ignoti hanno rotto tutti i cristalli, accanendosi contro le auto dell'azienda.

Evidentemente è stata un'azione premeditata visto che le auto vandalizzate sono state solo quelle e non altre.



Con tutta probabilità le forze dell'ordine potrebbero passare al setaccio le immagini della videosorveglianza della zona per poter risalire ai responsabili.