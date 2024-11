Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival: una festa per quasi 4300 podisti

VIDOR - Una festa, della corsa, del cammino, del buon cibo e, ovviamente, del Prosecco. L’edizione 2024 del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival promette grandi emozioni. Venerdì 29, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre sono attesi a Vidor (e a Vittorio Veneto per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Ultra Trail) 4270 partecipanti, dei quali 1312 stranieri (31 %) provenienti da 41 Paesi, anche da altri continenti come Australia, America ed Asia. Quasi la metà (1948, pari al 46%) degli iscritti totali è donna. Il 48% degli italiani, pari a 1465 partecipanti, proviene da fuori Veneto (da 18 regioni). L’evento sportivo turistico ed enogastronomico offrirà la possibilità di correre e camminare attraverso lo splendido paesaggio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, fra storiche cantine e vigneti secolari immersi nella natura, assaporando e gustando vini e prodotti tipici locali. Saranno attraversati i comuni di Vidor, Moriago della Battaglia, Farra di Soligo, Miane, Valdobbiadene, Follina, Pieve di Soligo, Cison di Valmarino, Tarzo, Revine Lago e Vittorio Veneto. Non mancheranno le attività collaterali. Il centro polifunzionale di piazza Capitello a Vidor, fulcro della manifestazione, inizierà ad animarsi già venerdì 29 novembre, quando alle 15.00 apriranno il race office e l’expo. Venerdì e sabato sono infatti in programma cene a tema, musica e balli della tradizione locale, sabato e domenica altre attività ludiche, come i giochi tradizionali in legno.

Oggi, lunedì 25 novembre, la presentazione ufficiale nella sala consiliare del municipio di Vidor. Presenti, tra gli altri, Mario Bailo, Sindaco di Vidor, Mirella Balliana, Sindaco di Vittorio Veneto, Tommaso Razzolini, consigliere regionale del Veneto, Giuliano Vantaggi, Direttore dell’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Giovanni Carraro, Project Manager Trekking e Itinerari dell’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Franco Adami, Presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG e Francesco Sartori, Presidente di Tri Veneto Run, società organizzatrice della manifestazione. Non sono mancati i rappresentanti dei Comuni interessati dal percorso, tra questi Mattia Perencin, Sindaco di Farra di Soligo, Luciano Fregonese, Sindaco di Valdobbiadene, Anna Presti, Assessore allo sport di Moriago della Battaglia e Federico Fantin, Assessore allo sport di Pieve di Soligo.



I NUMERI

Per la 9a Conegliano Valdobbiadene Bollicina di 10 km (partenza dalla cantina La Tordera domenica alle ore 10.20) sono prenotati 1722 pettorali, per la 14a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Run di 21 km (il via alle ore 10.00) 1955, per la 2a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Marathon di 42 km (lo start alle ore 8.30) 434 e per il 1° Conegliano Valdobbiadene Prosecco Ultra Trail (partenza sabato alle 7.30 da Vidor, con arrivo a Vittorio Veneto, dopo 51 km con dislivello positivo di 2.265 metri lungo il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene) 159. Le regioni più rappresentate, oltre al Veneto, sono Lombardia (389 partecipanti), Emilia Romagna (298) e Trentino - Alto Adige (247). Quarantuno sono i Paesi esteri di provenienza: Ungheria (148), Polonia (133), Austria (106), Slovacchia (105), Romania (79), Repubblica Ceca (65), Germania (63) Estonia (62), Lettonia (62), Slovenia (49), Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi, Croazia, Norvegia, Lituania, Irlanda, Francia, Spagna, Svezia, Stati Uniti, Finlandia, Svizzera, Brasile, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Portogallo, Albania, Andorra, Australia, Canada, Malta, Russia, San Marino, Bosnia Herzegovina, Corea del Sud, Georgia e Montenegro. I gruppi più numerosi sono Run Different (65 - Modena), Asd Prato Promozione (54 - Prato), Podismo il Ponte Asd (53, Pisa), Bomberun Asd (37, Padova) ed Atletica Elpidiense Avis Aido (29, Porto Sant'Elpidio - FM - Marche).



LA PRIMA EDIZIONE DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO ULTRA TRAIL

L’Ultra Trail si sviluppa sul filo di cresta delle colline e attraversa, oltre alle località di partenza (Vidor) e arrivo (Vittorio Veneto), anche Colbertaldo, le alture meridionali di Valdobbiadene, Col San Martino, le Vedette di Farra di Soligo, Premaor di Miane, i Tre Ponti di Follina, l’area di Cison con Zuel di Qua e di Là, Arfanta, Tarzo, Nogarolo e Serravalle, unendo porzioni di alcuni dei singoli 39 itinerari del Prosecco. Nei 51 km del Cammino, con ben 2265 metri di dislivello positivo, i partecipanti si confronteranno con ripidi pendii, vallate ricche di acqua, affilate creste delle dorsali, e tratti impegnativi, come la parte finale del Monte Comun e del Monte Baldo. Si correrà anche sul filo della cultura e della memoria della Grande Guerra, grazie a numerose trincee, gallerie e postazioni militari visibili sulle colline. Il Cammino è nato come “escursione” adatta a tutti da concludere in quattro tappe. Ora è diventato anche terreno di sfida tra gli amanti delle corse off-road.

“Dopo aver progettato la rete dei sentieri di tutte e tre le aree del territorio patrimonio UNESCO e dopo aver progettato il Cammino suggerito da Regione Veneto e dalla presidente Marina Montedoro, è emersa questa bella iniziativa che punta a promuovere non solo un turismo a piedi di tipo slow ma anche quello di tipo “fast”, con runner di fama che potranno apprezzare un territorio inusuale rispetto al classico trail, fatto più di rocce e ripidi accessi montani - ha spiegato Giovanni Carraro, Project Manager Trekking e Itinerari dell’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e progettista del Cammino - ci saranno trincee e gallerie (sul Monte Moncader la galleria passante della Grande Guerra, sul Col Moliana le trincee della Grande Guerra, sul Col Castello di Vidor la Chiesa Monumento Ossario dedicata ai caduti della Grande Guerra). Si correrà sotto l’ombra delle Tre Torri di Credazzo, accanto ai Laghi di Revine e in borghetti di grande interesse paesaggistico, come Collagù, Col San Martino e Tarzo. Il Cammino, che in un anno è stato vissuto da 8000 turisti dell’outdoor da 39 paesi diversi, è ora pronto ad accogliere gli appassionati del trail”.