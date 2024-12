Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival: oggi a Vidor la festa per 4300

VIDOR - In corsa, in cammino, con il cronometro da controllare, senza obiettivi agonistici, in solitaria, in gruppo. Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Running Festival è stato davvero la festa di tutti. In 4300 hanno scelto di partecipare all’evento firmato da Tri Veneto Run, distribuendosi, oggi, tra la 2a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Marathon di 42 km, la 14a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Run di 21 km e la 9a Conegliano Valdobbiadene Bollicina di 10 km e ieri, sabato 30 novembre, la prima edizione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Ultra Trail di 51 km con dislivello positivo di 2.265 metri lungo il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Corsa ma anche enogastronomia per la manifestazione che ha richiamato a Vidor oltre 1300 stranieri, da 41 Paesi e 4 continenti. Un evento unico nel suo genere che ha permesso a podisti e camminatori di attraversare 51 cantine del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, di correre e camminare tra i filari di vigneti, in un contesto paesaggistico di bellezza assoluta, nelle Colline del Prosecco Patrimonio Unesco. Nel complesso, nelle due giornate, sono stati attraversati i comuni di Vidor, Moriago della Battaglia, Farra di Soligo, Miane, Valdobbiadene, Follina, Pieve di Soligo, Cison di Valmarino, Tarzo, Revine Lago e Vittorio Veneto.

Apprezzatissimi i ristori ufficiali (oltre a partenza e arrivo, 6 nei 42 km, 4 nella 21 km e 2 nella 10 km) con prodotti tipici della tradizione veneta (polenta, muset, salami e soppresse, formaggi freschi e stagionati) proposti dall’organizzazione. Non da meno gli assaggi di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg offerto dalle cantine attraversate dal percorso e accompagnati da prelibatezze locali. Indimenticabili gli scorci, mozzafiato i panorami, complici anche la bella giornata di sole. “Una vera e propria goduria”, l’ha definita il tedesco Jurgen. C’è anche chi, senza finalità agonistiche, ha scelto di vestirsi come i Minions, Superman, Minnie, Capitan America, Cat Woman. “E’ stata più Prosecco e meno run, ma oggi siamo venuti per divertirci e passare una bella domenica in cammino tra amici”, ha detto uno dei supereroi. “Non sono un top runner, ma mi piace partecipare alle corse, fino ai 21 km. E mi piace farlo con leggerezza, portando sempre un sorriso - ha spiegato Alberto da Rovigo - questa corsa in particolare ci permette di conciliare l’aspetto sportivo con quello sociale e conviviale. Un’esperienza unica correre dentro le cantine”. “Spettacolare, davvero credo sia una delle corse più belle alle quali ho partecipato”, ha affermato la tedesca Karin. “Siamo venuti per avere tanto divertimento, l’abbiamo trovato, insieme alla bellezza del paesaggio, del Prosecco, del cibo e l’accoglienza speciale delle persone del territorio”, hanno detto alcuni podisti dalla Slovacchia. “Ci siamo stradivertiti, abbiamo corso insieme, è stato proprio bello, sicuramente torneremo anche il prossimo anno”, hanno fermato alcuni emiliani di Modena. In cammino, tra gli altri, anche il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese. Presente Marina Montedoro, presidente dell’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. A dare il via alle corse il sindaco di Vidor, Mario Bailo. La manifestazione, dallo scorso anno sotto il cappello l’Us Acli, ha scelto di valorizzare in particolare gli aspetti sociali e di mettere in secondo piano quelli agonistici, con l’obiettivo di far vivere una vera e propria festa a tutti, al di là del loro allenamento e della loro preparazione, portandoli sul territorio e facendogli apprezzare anche gli aspetti enogastronomici.





I PROTAGONISTI

Nei 42 chilometri il più veloce è stato Alessandro Sogne (Gs La Piave 2000) che ha chiuso la sua prova in 2h39’42’’, davanti al francese Gregory Renaud Giraud (Emme Running Team; 2h40’16’’) e al belga Sander Raeymaekers (Ram Atletiek; 2h44’29’’). “Vengo dal ciclismo, dopo una stagione non proprio positiva ho deciso di dedicarmi alla corsa, anche per trovare nuovi stimoli - ha commentato Sogne, trentenne impiegato di Feltre - non mi aspettavo un risultato del genere, alla mia prima maratona, sicuramente un percorso diverso dalle maratone classiche, piatte piatte. Veramente un percorso spettacolare. All’inizio mi ero un po’ attardato, ma ai 10 km sono riuscito a tornare sotto al gruppo di testa e poi siamo rimasti in tre. Al 25° km su una salita ho allungato e poi ho capito di poter vincere”. Il belga Raeymaekers è arrivato a Vidor, perché un amico lo scorso anno aveva partecipato al Running Festival e gli era piaciuto molto. “Meraviglioso, tornerò anche il prossimo anno”, ha sostenuto con la medaglia di finisher al collo. Al femminile, imbattibile la polacca Alicja Bialoblocka che con il crono di 3h21’13’’ ha nettamente preceduto la connazionale Karolina Wasniewska (Biegiem Radom; 3h33’30’’) e Ilaria Pedri (Valchiese; 3h36’01’’). “Il pettorale di questa maratona è un regalo di compleanno dei miei amici - ha raccontato la 40enne che lavora nel campo della finanza - non potevano farmi un dono migliore, mi è piaciuto tutto, il percorso, i paesaggi, le cantine, le persone, l’atmosfera. E anche il mio inaspettato primo posto. Ho corso tutti i 42 km con il sorriso in volto”.

Nei 21 km velocissimi Lorenzo Ciuti (Unione Sportiva Aldo Moro; 1h14’59’’), che si è lasciato alle spalle Daniel Antonioli (1h15’47’’) e Denis Mariotto (Atletica Mareno; 1h15’58’’); e Sarah Aimee L’Epee (Atletica Roata Chiusani; 1h23’02’’), che ha preceduto la polacca Kaja Delewska (W Pogoni Za Duchem; 1h28’32’’) e Maddalena De Biasi (Team Treviso; 1h30’15’’).

I gruppi più numerosi sono Run Different (65 - Modena), Gp Avis Seregno (55 - MB), Asd Prato Promozione (54 - Prato), Podismo Il Ponte Asd (53, Pisa), Bomberun Asd (37, Padova) ed Atletica Elpidiense Avis Aido (29, Porto Sant'Elpidio - FM - Marche).



ORDINI D’ARRIVO

CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO MARATHON. 42 KM. MASCHILE. 1. Alessandro Sogne (Gs La Piave 2000) 2h39’42’’, 2. Gregory Renaud Giraud (Emme Running Team) 2h40’16’’, 3. Sander Raeymaekers (BEL - Ram Atletiek) 2h44’29’’, 4. Filippo Arcari (Atletica Clarina) 2h46’50’’, 5. Ivan Geronazzo 2h49’55’’, 6. Enrico Valentino Saccon (I sarmati) 2h52’20’’, 7. Marius Dijokas (LTU - Capital Runners Vilnius) 2h55’17’’, 8. Damiano Spina (Cosenza K42) 3h02’01’’, 9. Valerio Girotto (Playlife Ponzano) 3h02’47’’, 10. Cristiano Girotto (Playlife Ponzano) 3’03’33’’. FEMMINILE. 1. Alicja Bialoblocka (POL) 3h21’13’’, 2. Karolina Wasniewska (POL - Biegiem Radom!) 3h33’30’’, 3. Ilaria Pedri (Valchiese) 3h36’01’’, 4. Giulia Morbidelli (Marathon Club Città di Castello) 3h37’18’’, 5. Fabiola Giudici (atletica 2000) 3h37’45’’, 6. Chiara Bruzzi 2h38’44’’, 7. Lenka Beinhauerova (SVK - Bk Ludgerovice) 3h46’26’’, 8. Anna Morello 3h50’18’’, 9. Italia Dalla Torre (Athletic Club Apicilia) 3h52’00’’, 10. Sylviane Bertuzzi 3h58’41’’.

CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO RUN. 21 KM. MASCHILE. 1. Lorenzo Ciuti (Unione Sportiva Aldo Moro) 1h14’59’’, 2. Daniel Antonioli 1h15’47’’, 3. Denis Mariotto (Atletica Mareno) 1h15’58’’, 4. Georg Premstaller (Lf Sarntal Raiffeisen) 1h16’15’’, 5. Rudy Magagnoli (Triiron Bologna) 1h16’19’’, 6. Alessandro Fagherazzi (Atl. Fiori Barp) 1h16’35’’, 7. Alberto Laucirica Garcia 1h17’08’’, 8. Andrea Debiasi 1h18’23’’, 9. Michele Martufi (Atl. Elpidiense Avis Aido) 1h18’26’’, 10. Luciano Trentini 1h19’26’’. FEMMINILE. 1. Sarah Aimee L’Epee (Atletica Roata Chiusani) 1h23’02’’, 2. Kaja Delewska (POL - W Pogoni Za Duchem) 1h28’32’’, 3. Maddalena De Biasi (Team Treviso) 1h30’15’’, 4. Daina Stonka (AUT) 1h30’23’’, 5. Marta Dani (Valbossa) 1h31’16’’, 6. Martina Testarmata (Brentana) 1h31’55’’, 7. Elisa Giordano (Team Marguareis) 1h32’18’’, 8. Manuela Serra (Persicetana Podistica) 1h32’57’’, 9. Marta Santamaria (Atletica Brugnera) 1h33’30’’, 10. Roberta Faes (GS Fraveggio) 1h34’21’’.