Conegliano, lo trovano in stazione ma non poteva rientrare in Comune

CONEGLIANO - Sono 14 i denunciati, con 2.284 persone controllate, 216 servizi di vigilanza nelle stazioni e una trentina a bordo treno, 14 i servizi antiborseggio in abiti civili.

È il bilancio dei controlli effettuati dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto, nella settimana appena trascorsa. In particolare, nelle stazioni di Venezia-Mestre, di Conegliano e di Padova gli operatori della Polizia Ferroviaria, in servizio di vigilanza, hanno denunciato 4 persone per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune.

A Padova, inoltre, sono stati emessi 8 provvedimenti di allontanamento ai sensi della normativa in materia di Daspo urbano, a tutela della sicurezza dei cittadini e del decoro urbano, nei confronti di soggetti senza fissa dimora, soliti stazionare nello scalo, infastidendo i viaggiatori; 2 di loro sono stati anche sanzionati per ubriachezza molesta.