Conegliano, traffico in tilt a causa dei tamponi. La soluzione? Si faranno nell'area della Zoppas Arena

I tamponi in modalità drive-in in all'ex dogana di Treviso

CONEGLIANO - Tamponi nell’area della Zoppas Arena a Campolongo. E’ questa la soluzione che si profila per risolvere il problema delle lunghe code per accedere al distretto socio-sanitario di via Galvani a Conegliano. Le code lungo via Manin, la strada che si percorre proprio per andare a fare i tamponi al distretto dell’Ulss 2, sono diventate ormai insostenibili.

Soprattutto questa mattina: il motivo è il sovraffollamento stradale causato dalle auto in coda per andare a fare il tampone. E così il sindaco Fabio Chies ha scelto di concedere l’area della Zoppas Arena per l’installazione di un capannone per fare i tamponi in modalità drive-in, in modo da evitare i grossi disagi al traffico lungo via Manin.

Questa mattina c’è già stato il sopralluogo nell’area della struttura della frazione di Campolongo. Le code, stamattina, partivano da Sarano, frazione di Santa Lucia di Piave. Il sindaco Riccardo Szumski ha parlato di una località “paralizzata da due giorni dalle chilometriche code che si sprigionano dal punto tamponi di via Galvani in Conegliano, per il moltiplicato afflusso legato alle positività scolastiche e conseguente indagine anche sui contatti degli studenti”.

Szumski ha anche lanciato una proposta al presidente del Veneto Luca Zaia: “Togliamo l’ assurdità del penale per una responsabilità di contagio non volontario. Altrimenti non se ne viene fuori da un aumento del numero dei tamponi scolastici e non e dalle ricadute conseguenti su famiglie e lavoro”.