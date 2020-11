Conegliano, il terribile calvario di Claudio a causa del Covid: "Mi è passata la morte davanti"

CONEGLIANO - “Mi stava mangiando tutto dentro, non riuscivo a respirare”. Sentire la testimonianza di Claudio De Luca, che ha vissuto sulla propria pelle gli effetti devastanti del Covid-19, fa venire i brividi. Basterebbe guardare i numeri che lui stesso, dopo il ricovero, ci ha fornito: 12 giorni di ospedale, 14 kg persi, 2 persone che dovevano aiutarlo per fare qualche metro, per raggiungere il bagno.

E per 6 giorni hanno dovuto somministrargli dell’ossigeno caldo, per riuscire a farlo respirare. Tutto è iniziato circa due settimane fa, un venerdì sera: “Mi è salita la febbre, quasi a 39. Ho avuto la prima crisi respiratoria e mi hanno portato in ospedale a Conegliano. Lì mi hanno curato e poi dimesso”.

Ma il calvario, anche se Claudio non poteva saperlo, doveva ancora iniziare. Dopo qualche giorno è arrivata la seconda crisi, ben più importante della prima: “Mi hanno portato in ospedale a Vittorio Veneto e mi hanno diagnosticato una grave polmonite. Le mie figlie e mia moglie piangevano, l’infermiera mi teneva la mano in ambulanza. Ero davvero preso male”.

E non c’è solo la sofferenza fisica da affrontare, quando il Covid-19 si fa sentire in modo così violento. C’è la paura di non farcela, di non vedere più i propri cari, di morire giovani e prematuramente. “È stato un attimo, ero solo in quel momento – ricorda commosso Claudio -. Mi è passata la morte davanti”.

Eppure lui è uno di quei pazienti Covid che non aveva nessun tipo di patologia pregressa. 48 anni, fisico sano, mai un problema di salute. “Quando ero in ambulanza mi hanno chiesto il nome del mio dottore – racconta -. Io non lo sapevo nemmeno, perché non ci ero mai andato”. Claudio è tornato a muoversi solo ieri, anche se ancora con parecchia difficoltà. La sfortuna vuole, tra l’altro, che lui sia ancora positivo: dovrà farsi altri 10 giorni di quarantena a casa, tra Conegliano e San Pietro di Feletto, anche se ci sarà la vicinanza della famiglia – pur con tutte le precauzioni del caso – ad alleviare l’ultima parte della sua disavventura.

Ora respira autonomamente, ma se emergono delle difficoltà può ricorrere alla bombola d’ossigeno. “Il Covid è una bestia, è stata un’esperienza terribile. Il Covid esiste e fa male, c’è davvero la possibilità di non tornare indietro. Prenderlo è un attimo, e rischi di non vedere più nessuno”. Per sua stessa ammissione, Claudio era “ormai più di là che di qua”. E dal suo letto d’ospedale, durante il ricovero nel reparto di pneumologia di Vittorio Veneto, ha “pianto 24 ore su 24 per 12 giorni”.

Ma ha già deciso che, quando potrà, donerà il plasma per curare altri pazienti Covid. C’è una forza nuova, in Claudio, che filtra attraverso la sua voce rotta dalla commozione. “Probabilmente il Covid mi ha aiutato a maturare – spiega -. Mi ha fatto capire che non c’è solo il lavoro. Magari mi ha reso anche un padre e un marito migliore”. Ci sono tante persone che stanno “aspettando” Claudio, che nella vita fa l’imprenditore e dedica gran parte del suo tempo al Team Conegliano Volley, squadra di cui è presidente.

Non è un caso che il suo ultimo pensiero, durante il racconto della tragedia che ha dovuto passare, sia andato proprio alle ragazze e agli allenatori della sua società.